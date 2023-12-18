В Мурманске почтили память журналистов, погибших во время исполнения своего профессионального долга

Среди них офицеры пресс-служб, военные журналисты и корреспонденты.

Свой вклад в развитие журналистики внесла съёмочная группа программы «Мир на грани». 3 мая 2003 года журналист Юлиана Находкина и оператор Константин Козарь из Мурманска собирали материалы о пожаре в Сибири, но разбились во время крушения вертолёта Ми-26 в Читинской области.

Стоит сказать и о Игоре Корнелюке, главе корпункта телеканала «Россия» в Мурманске. Летом 2014 года он освещал события, происходящие в Луганске, и его съёмочная группа попала под обстрел.