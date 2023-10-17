В Мурманске под руководством главы региона состоялось заседание наблюдательного совета по проекту территории опережающего развития «Столица Арктики»

Прошло три года с момента создания проекта. Сейчас в составе ТОР семь предприятий, которые вложили в развитие Мурманска 161 миллиард рублей инвестиций.

Первый резидент - компания «НОВАТЭК», которая создала на западном побережье в районе Белокаменки Центр по строительству крупнотоннажных морских сооружений. В феврале этого года федеральное правительство одобрило расширение границ территории.

Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжение.

Один из последних проектов ТОР - контейнерный терминал для международных транзитных морских грузов, строительство которого завершат до 2026 года.