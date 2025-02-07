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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.02.25 19:30

В Мурманске подходит к концу конкурс красоты «Сияние Арктики»

Череда мастер-классов завершилась самым «вкусным» из них. Участницы конкурса красоты «Сияния Арктики» на этот раз вместе с поваром готовили изысканные блюда - тартар из мраморной говядины и десерт «Мечта Полярника» с морошкой, а потом дегустировали их.

И это заключительное событие проекта, который стартовал ещё в ноябре прошлого года.

Галина Скибяк, организатор конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Минимум конкуренции и больше, наоборот, удовольствия от процесса, от того, что у них происходит. Мастер-классы различные. Опять же, мы делаем упор на женственность. Мы их раскрываем. С нами работают визажисты, парикмахеры, косметологи, сексологи. Очень много всяких специалистов из разных сфер. Поэтому, конечно, мы стараемся, чтобы это было для них, в первую очередь, комфортно».

Девушки прошли немало мастер-классов, например, по изготовлению свечей, по макияжу, по рисованию акрилом на джинсовках и по созданию столиков из эпоксидной смолы.

А вот что конкурсантки говорили в начале своего пути в проекте:

- Мы реально с первого дня общаемся, как будто мы подружки. Мы прибегаем сюда, друг с другом обнимаемся, помогаем друг другу. И мне, кажется, что это вообще на первом месте. Если мы не будем помогать друг другу, то у нас будет другое настроение, то мы не сможем женской энергией поделиться. Всё-таки конкуренция – это больше про негатив. А мне, кажется, что проект создан, чтобы получить хорошие эмоции. Поэтому мы все позитивные.

- Про финал, хочется, чтобы он подольше не наступал. Хочется кайфовать от самого процесса, от мастер-классов, от фотосессий. А какой-то конкретный номер, какой он будет, это неважно. Любое число несёт свою энергию и силу.

- Мне интересен сам путь к финалу, нежели сам финал. Мне интересно и даже хочется, наверное, растянуть конкурс, потому что мы встречаемся, для нас приготовили программу насыщенную, что очень хочется в ней подольше оставаться.

- Мои намерения – это примерить корону. Но самое главное, получить удовольствие - то, ради чего мы живём. И в принципе, я считаю, что это тот незабываемый опыт, опять получение новых друзей, общения с девочками, выход за рамки себя. Проявить как-то себя. У меня даже подготовлен в голове номер, с которым я хочу выступить. Да, этот номер – танец с моим супругом.

Торжественный финал конкурса состоится уже 8 февраля в 18.30 в «Меридиане». Участницы и гости узнают, кто заберёт главные титулы и украсит себя короной ручной работы, станет королевой зрительских симпатий и выиграет денежный приз в 150 тысяч рублей. А ещё станет известно, кому выпадет возможность участвовать во Всероссийском конкурсе красоты.

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