В Мурманске подписали концессионное соглашение о строительстве арктического акватермального комплекса

Он будет включать в себя аквапарк, бассейны, спа-зону, фитнес-зал и многое другое.

В Мурманске подписали соглашение о строительстве арктического акватермального комплекса на Подгорной улице. В него будут входить различные водные аттракционы, бассейны, спа-зона, фитнес-зал и кафе, где северяне круглый год будут проводить не только развлекательные, но и оздоровительные процедуры.

Сергей Гунба, представитель компании-инвестора: «Этот проект предполагает создание под одной крышей городского курорта и физкультурно-оздоровительного центра общей площадью 15 тысяч кв. метров».

Инициаторы строительства физкультурно-оздоровительного комплекса не стали ограничиваться пределами стен здания и одну из акватермальных зон вынесли под открытое небо. Такое место отлично подойдёт для северян, которые хотят начать закаляться, но боятся ледяной воды. Здесь бассейны будут с подогревом.

Светлана Панфилова, министр Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области: «Эта территория очень притягательна. Территория выбрана не случайно. Она видовая на наш удивительно красивый Кольский залив, Кольский мост и, конечно, потенциал у этой территории есть».

Строительство арктического акватермального комплекса обойдётся в примерно в три миллиарда рублей, часть из которых профинансирована инвесторами. Открытие комплекса запланировано на конец 2026 года.