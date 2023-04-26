В Мурманске подписан Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Береговой охраной КНР

Подписи под документом поставили руководитель Пограничной службы ФСБ России и руководитель Береговой охраны Китайской Народной Республики.

Новый Меморандум расширит сотрудничество российской и китайской сторон в борьбе с терроризмом, контрабандой оружия и наркотиков, противодействии незаконной миграции, пресечении незаконного промысла морских биоресурсов, а также проведении спасательных операций на море.

Сразу после подписания документа организаторы провели учение по применению сил и средств различных ведомств. Участники нашли условное судно, подавшее сигнал тревоги, пресекли террористический акт, спасли экипаж и даже ликвидировали аварийный разлив нефти.

По результатам учения проверена готовность к действиям органов управления, сил и средств подразделений Береговой охраны, территориальных органов исполнительной власти и других ведомств.