В Мурманске подростки стали увлекаться зацепингом

Дети хватаются за выступы и лестницы транспортных средств или же вовсе забираются на крышу и так передвигаются по городу.

В этом году зафиксировано как минимум четыре таких случая.

Владислав Чирков, заместитель командира отдельной роты ДПС по г. Мурманску: «С начала 2025 года три человека уже установлены, с ними проведена работа, проводятся профилактические беседы, законные представители данных лиц, как правило, они являются несовершеннолетними, родители, либо опекуны будут привлечены к административной ответственности, в соответствии со статьей 5.35 КоАп РФ».