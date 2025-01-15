В Мурманске подросток расстрелял автобус

Со слов очевидцев, общественный транспорт расстреляли из пневматики. Делом занялись полицейские, которые позже задержали подозреваемого.

В соцсетях появилось видео с кадрами поврежденного автобуса около остановки общественного транспорта на улице Папанина областного центра.

Со слов очевидцев, общественный транспорт расстреляли из пневматики. Делом занялись полицейские, которые позже задержали подозреваемого.

Им оказался 15-летний житель Мурманска.

Вместе с законным представителем его пригласили для дачи пояснений. Сейчас по данному факту проводится проверка.