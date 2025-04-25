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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.04.25 19:30

В Мурманске подведены итоги конкурса детской рукописной книги

Победители получили заслуженные награды и смогли в очередной раз продемонстрировать свои творческие издания. Торжественная церемония открытия состоялась в стенах детско-юношеской библиотеки.

Несмотря на разнообразие современных гаджетов, с помощью которых можно читать, традиционные книги не теряют своей актуальности. И многие северяне до сих пор мечтают о создании своего печатного издания. Первые шаги в этом направлении можно сделать ещё в детстве, присоединившись к конкурсу рукописной книги.

Наталья Феклистова, директор Мурманской областной детско-юношеской библиотеки: «В этом году работы очень глубокие по содержанию. И нам очень приятно, что конкурс, несмотря на солидный возраст, продолжает вызывать интерес у жителей нашей страны и ближнего зарубежья. В этом году книг прислано больше, чем в прошлом. В прошлом было 269 книг, то в этом 294. Это радует. А участников более 900 человек».

Богатая фантазия детей помогает создать не только интересные сюжеты в книгах, но и оформление. Их шьют, печатают, пишут от руки, рисуют, вышивают, выжигают и склеивают.

Евгений Тыганов из Санкт-Петербурга оформил обложку книги из кожи и меха оленя, а текст написал от руки на искусственно состаренной бумаге. В работе ему помогала мама.

Ульяна Тыганова, мама Евгения: «Я дочь оленевода. Эта кукла одна из первых, которая передаётся от матери ребёнку. Это я ему разрешила вставить. Это повязочки для ненецких коз. Утиный носик».

Книга повествует о его периоде жизни в Ямало-Ненецком автономном округе. Со своим автобиографическим рассказом Евгений занял первое место в конкурсе детской рукописной книги.

Евгений Тыганов, автор и создатель рукописной книги «Непридуманная история», победитель конкурса: «Я описал в ней свою жизнь на Севере, когда моя мама до трёх лет меня отдала своей маме, моей бабушке».

Ульяна Тыганова, мама Евгения: «Это был их первый внук, до него все время внучки. И они попросили буквально на три месяца привезти его в чум. А в итоге он остался не на три месяца, а на полгода».

А у 12-летней Елизаветы Лукьяновой из Североморска к книге прилагается тряпичная кукла. Это прообраз игрушки, которую во время войны девочка хотела подарить отцу как талисман. Помогал искать папу на фронте прадедушка Лизы.

Елизавета Лукьянова, автор и создатель рукописной книги «Берегиня», обладатель гран-при конкурса: «Она подрабатывала в госпитале, маме помогала. И передала это одному военному, чтобы тот передал куклу её папе. Мой прадедушка, как раз хотел бы передать эту куклу, но так и не нашёл отца. Поэтому передал другому человеку. А потом девочке обратно кукла вернулась. И потом вернулся домой отец».

Рассказ «Берегиня» оказался настолько трогательным, что Лиза стала обладателем гран-при конкурса детской рукописной книги. Увидеть все работы юных авторов можно в областной детско-юношеской библиотеке.

Комментарии

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