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В Мурманске подвели итоги 70 лет работы санавиации

Отделение для оказания экстренной медицинской помощи жителям отдаленных и труднодоступных районов было создано на базе областной клинической больницы.

Санитарная авиация Кольского Заполярья берёт своё начало в 1955 году. Тогда её основали на базе Мурманской областной больницы. А в 1991 году подразделение вошло в состав территориального Центра экстренной медицинской помощи.

Сергей Чуксеев, заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Фактически это третий уровень на выезде, третий уровень стационара на выезде. Специалисты здесь максимально высококвалифицированные и компетентные. Нам, обывателям, может казаться, что это только вылеты вертолётов и так далее, но огромное количество работы остаётся и вне этих вылетов. Это и консультативная работа большая, и доставка компонентов крови, которыми занимается санитарная авиация».

Например, в прошлом году специалисты санавиации совершили 198 вылетов, при чём не только в населённые пункты, но и в тундру, в горы, где были заболевшие или пострадавшие. Это не только трудные, но и самые интересные задания, отмечают работники учреждения.

Бывали в практике и более редкие маршруты, например, в 2023 году впервые была выполнена медэвакуация вертолётом в Санкт-Петербург, так как пациентке были противопоказаны другие виды транспортировки.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «В Мурманской области санавиация крайне важна. У нас есть удалённые точки, которые труднодоступны, в которые только воздушным транспортом можно добраться. Поэтому я приветствую, что у нас есть такое направление – санавиация. 70 лет работы, хочется пожелать всему коллективу здоровья, благополучия и успехов на благо жителей нашей Мурманской области».

Сейчас в санавиации Мурманской области работают 10 фельдшеров, 2 врача – анестезиолога-реаниматолога и санитарки, старший фельдшер, операционная сестра, медицинская сестра-анестезист. При необходимости привлекаются врачи – специалисты из областной больницы имени Баяндина.

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