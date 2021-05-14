В Мурманске подвели итоги 86-го международного традиционного Праздника Севера и 61-го Праздника Севера учащихся

Благодарственные письма и памятные подарки вручили главным судьям и секретарям соревнований, а также региональным спортивным федерациям и партнёрам Праздника Севера. Именно они ежегодно оказывают огромную помощь в организации масштабного события.

Почётной грамоты за информационную поддержку удостоился и телеканал «Арктик-ТВ».

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Конечно же, в первую очередь, сегодня мы собрались для того, чтобы подвести итоги, поблагодарить всех организаторов данных мероприятий, так как, учитывая некоторый аспект необходимости соблюдения мер ограничительных, это сделать было довольно непросто - организовывать всё порой приходилось очень оперативно. Спасибо всем организаторам за то, что они это действительно делали своевременно, с пониманием, с душой».