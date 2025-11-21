Марина Табейкина: нам всем не хватает душевности, или Потерянная человечность во взаимоотношенияхЗима на подходе, а в Мурманске началась подготовка к озеленительной кампании 2026 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.11.25 19:30

В Мурманске подвели итоги Арктического гражданского форума «ОБЩЕСТВО 51»

Основным итогом из них стало заключение соглашения между общественными палатами двух регионов – Запорожской и Мурманской областей.

Первый Арктический гражданский форум собрал в столице Заполярья представителей не только различных сфер – политических деятелей, волонтёров и бизнесменов, но и разных регионов страны. Вышел не просто открытый диалог, как анонсировали событие организаторы, а откровенный разговор о вопросах, которые касаются любого жителя страны.

Владыка Тарасий, епископ Североморский и Умбский: «Это поиск смыслов и ответов на вопрос, кто мы такие? Потому что в таком общении и обсуждении выясняются общественные нужды НКО и организаций, с другой стороны, мы учимся понимать друг друга и ищем точки соприкосновения, и выходим на мировоззренческие вопросы. А это важные вопросы».

Создание в Мурманской области Школы общественного наблюдателя стало одной из ключевых тем форума. Подобные инициативы успешно работают в прифронтовых регионах, в частности в Запорожской области: это образовательные курсы для специалистов, которые обеспечивают прозрачность выборов на участках и в процессе надомного голосования.

Антон Бибаров-Государев, председатель Общественной палаты Запорожской области: «Сегодня наблюдатель – это не просто человек, который сидит на участке, смотрит что происходит. Наблюдателю сегодня необходим уровень компетентности, который иногда сравним с уровнем членов избиркомов».

Поддержку двух регионов не на словах, а на действиях закрепили партнёрские отношения документом.

Наталья Рашева, председатель Общественной палаты Мурманской области: «Мы смогли сегодня заключить соглашение о сотрудничестве с председателем Общественной палаты Запорожской области. Мы давно работаем и хотим, чтобы подшефный нам регион – Приморский район - чувствовал поддержку от жителей Мурманской области».

На текущий момент в нашем регионе работает 18 пунктов гуманитарной помощи, на которых собрали около 150 тонн вещей и продуктов для подшефной территории. Общественники уверены, что масштабы будут только нарастать.

В планах организаторов подобные форумы проводить на регулярной основе, чтобы «ОБЩЕСТВО 51» действительно стало площадкой решения наболевших проблем.

Надежда Чупрова, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Мурманской области: «Мы консолидировано выбирали направления, проводили оргкомитеты. Полагаю, что практически всё удалось, а недочёты всегда бывают. Но их можно устранить в следующем году».

Во время форума работало несколько проектных и стратегических площадок. Одна из них охватила тему поддержки бойцов специальной военной операции. В этом году Общественная палата Мурманской области реализовала вместе с партнёрами три больших проекта – это автопробег «Дорогами Победы», фотопроект «Силы тыла в лицах» и охватившие 13 муниципалитетов встречи с участниками спецоперации «В кругу СВОих».

Евгения Друзьяк, заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области: «Под эгидой Общественной палаты мы проводили тёплые и душевные встречи с участниками СВО, в ходе которых дети и взрослые могли пообщаться на равных, находясь в кругу и выполняя какую-то общественно-значимую работу: создавая сухие души, талисманы, которые потом отправятся в зону СВО».

«Голос молодёжи» – еще одно пространство, работавшее в рамках форума. Его задача – включить в общественную деятельность подростков и студентов.

Максим Брилин, заместитель начальника отдела молодёжной политики и развития молодёжных движений комитета молодёжной политики Мурманской области: «Уже были выбраны четыре инициативы за основу. Ребята дорабатывали их, будут реализовывать в 2026 году».

Одной из главных целей форума «ОБЩЕСТВО 51» стала выработка практических решений по улучшению работы некоммерческих организаций. И эта работа в виде наставничества, консультативной и юридической помощи, а также поддержки в реализации общественных инициатив будет продолжаться.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире01:25«Венеция зовёт». Художественный фильм (16+)02:55«Медленное ТВ-Камин».05:25«Озноб». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Путешествия, кредиты, ремонт, подарки — россияне готовятся потратить тринадцатые зарплаты-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился на 2,04 рубля, доллар просел почти на 1,71 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)В мурманском общежитии на улице А. Бредова серьёзные проблемы из-за бездействия управляющей компании-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»