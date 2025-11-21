В Мурманске подвели итоги Арктического гражданского форума «ОБЩЕСТВО 51»

Основным итогом из них стало заключение соглашения между общественными палатами двух регионов – Запорожской и Мурманской областей.

Первый Арктический гражданский форум собрал в столице Заполярья представителей не только различных сфер – политических деятелей, волонтёров и бизнесменов, но и разных регионов страны. Вышел не просто открытый диалог, как анонсировали событие организаторы, а откровенный разговор о вопросах, которые касаются любого жителя страны.

Владыка Тарасий, епископ Североморский и Умбский: «Это поиск смыслов и ответов на вопрос, кто мы такие? Потому что в таком общении и обсуждении выясняются общественные нужды НКО и организаций, с другой стороны, мы учимся понимать друг друга и ищем точки соприкосновения, и выходим на мировоззренческие вопросы. А это важные вопросы».

Создание в Мурманской области Школы общественного наблюдателя стало одной из ключевых тем форума. Подобные инициативы успешно работают в прифронтовых регионах, в частности в Запорожской области: это образовательные курсы для специалистов, которые обеспечивают прозрачность выборов на участках и в процессе надомного голосования.

Антон Бибаров-Государев, председатель Общественной палаты Запорожской области: «Сегодня наблюдатель – это не просто человек, который сидит на участке, смотрит что происходит. Наблюдателю сегодня необходим уровень компетентности, который иногда сравним с уровнем членов избиркомов».

Поддержку двух регионов не на словах, а на действиях закрепили партнёрские отношения документом.

Наталья Рашева, председатель Общественной палаты Мурманской области: «Мы смогли сегодня заключить соглашение о сотрудничестве с председателем Общественной палаты Запорожской области. Мы давно работаем и хотим, чтобы подшефный нам регион – Приморский район - чувствовал поддержку от жителей Мурманской области».

На текущий момент в нашем регионе работает 18 пунктов гуманитарной помощи, на которых собрали около 150 тонн вещей и продуктов для подшефной территории. Общественники уверены, что масштабы будут только нарастать.

В планах организаторов подобные форумы проводить на регулярной основе, чтобы «ОБЩЕСТВО 51» действительно стало площадкой решения наболевших проблем.

Надежда Чупрова, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Мурманской области: «Мы консолидировано выбирали направления, проводили оргкомитеты. Полагаю, что практически всё удалось, а недочёты всегда бывают. Но их можно устранить в следующем году».

Во время форума работало несколько проектных и стратегических площадок. Одна из них охватила тему поддержки бойцов специальной военной операции. В этом году Общественная палата Мурманской области реализовала вместе с партнёрами три больших проекта – это автопробег «Дорогами Победы», фотопроект «Силы тыла в лицах» и охватившие 13 муниципалитетов встречи с участниками спецоперации «В кругу СВОих».

Евгения Друзьяк, заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области: «Под эгидой Общественной палаты мы проводили тёплые и душевные встречи с участниками СВО, в ходе которых дети и взрослые могли пообщаться на равных, находясь в кругу и выполняя какую-то общественно-значимую работу: создавая сухие души, талисманы, которые потом отправятся в зону СВО».

«Голос молодёжи» – еще одно пространство, работавшее в рамках форума. Его задача – включить в общественную деятельность подростков и студентов.

Максим Брилин, заместитель начальника отдела молодёжной политики и развития молодёжных движений комитета молодёжной политики Мурманской области: «Уже были выбраны четыре инициативы за основу. Ребята дорабатывали их, будут реализовывать в 2026 году».

Одной из главных целей форума «ОБЩЕСТВО 51» стала выработка практических решений по улучшению работы некоммерческих организаций. И эта работа в виде наставничества, консультативной и юридической помощи, а также поддержки в реализации общественных инициатив будет продолжаться.