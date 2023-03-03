В Мурманске подвели итоги четырёх конкурсов педагогического мастерства

Лучшие преподаватели и воспитатели собрались вместе на финальном торжественном мероприятии.

4 конкурса педагогического мастерства проходило в Мурманске на протяжении месяца. Это «Ступеньки мастерства», «Педагогические надежды», «Сердце отдаю детям» и «Воспитать человека». Всего в испытаниях приняли участие 104 преподавателя.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Каждый год растёт число участников конкурса, каждый год они совершенствуют своё мастерство. Находят что-то новое в подходах и конечно, делятся опытом. Залог системы образования – это совокупность опыта и инновации».

Конкурс объединил опытных и молодых педагогов, и воспитателей. Все они делились своими навыками и учились друг у друга.

Владимир Зеленский, тренер-преподаватель по плаванию КДЮСШ №17: «Конкурс полезен тем, что я себя показал и на других посмотрел. Пообщался с коллегами, какой-то опыт приобрел. Показал все свои знания, умения, навыки. Какие-то интересные нюансы для себя подчерпнул. Обязательно будем использовать их в работе».

Конечно, выиграть в одной из номинаций конкурса хотелось каждому из участников, но число победителей ограничено.

Дарьяна Рогова, классный руководитель 8 «В» класса Мурманского политехнического лицея: «Было интересно, опыт колоссальный. Участвовала как классный руководитель. У меня 8 «В» класс. Некоторые фишки у других учителей себе в копилочку положила. Полностью довольна, никаких сожалений. Будем участвовать дальше».

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Каждый из них испытал мощный творческий подъём, который даст им огромный заряд энергии на будущее. Каждый из них является талантливым человеком. Все здесь очень талантливые, потому что коллективы педагогические выдвинули на конкурс лучших из лучших».

Все участники конкурсов педагогического мастерства получили памятные призы, дипломы и денежные премии.