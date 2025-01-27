В Мурманске подвели итоги форума «Малая Родина – сила России»

Мероприятие проходило сразу в нескольких городах: в Нижнем Новгороде говорили о взаимодействии с населением, в Чечне - о комфортном жилье, столице Заполярья досталась тема экологии.

Мурманская область – промышленный регион, что не всегда благоприятно сказывается на экологии. Участники форума «Малая Родина – сила России» обсудили не только то, как сохранить природу, но и вопросы устранения негативных последствий, накопленных за время работы предприятий.

Андрей Нагибин, руководитель проектного офиса проекта «Чистая Арктика»: «Уехали из города Никель, когда он был самым грязным, а сейчас приехали – он зелёный. Мурманская область очень сильно поменялась за это время. Даже не надо было искать локацию, когда мы выходили по 200 человек вместе с губернатором Мурманской области Андреем Владимировичем, убирали мусор где-то на берегах залива. Третий год пошёл, мы сейчас не можем найти место, где бы могли 200 человек собрать хотя бы по полмешочка».

Такая мобилизация умов со всей страны поможет исправить экологическую обстановку не только в Мурманской области, но и во всей стране. Например, северяне нашли способ остановить распространение мазутного пятна в Керченском проливе. Напомним, там потерпели крушение два мазутных танкера, а пятно нефтепродукта распространилось на десятки километров и достигло берегов Анапы, Керчи, Севастополя и поставило под угрозу курортный сезон на юге России.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «У нас есть не только Единый волонтёрский центр, единая организация на всю область, но у нас есть и свои маленькие точечные организации. Они есть даже при одной какой-нибудь школе, при одном каком-нибудь общественном движении. Они могут быть и имеют место быть. Лишь бы они работали. Самое главное, чтобы их инициативы были с результатом».

Заполярные учёные придумали биофильтры, блокирующие распространение масляного пятна, а бактерии, живущие в симбиозе с водорослями, должны переработать загрязнение. Такое решение позволит убрать остатки мазута, где их сложно собрать механическим способом.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Лучшие экологические решения, лучшие экологические практики мы будем брать во внимание, будем их тиражировать по всей стране. Эту возможность нам и даёт этот форум».

Кроме того, главы муниципалитетов Мурманской области поделились личными практиками с приезжими со всей России гостями. Рассказали о том, как в регионе удалось ликвидировать свалки.

Александр Самарин, глава Кандалакшского муниципального района: «Очень полезный форум. Коллеги из других регионов России, главы муниципалитетов приезжают со своими практиками. Практики очень интересные. Делятся друг с другом. Я для себя уже пару моментов отметил, пару интересных практик, которые постараюсь применить у нас на территории Кандалакшского района».

Завершением форума стали экскурсии по городам Мурманской области и их предприятиям. Например, представители Кольской ГМК не только рассказали, но и показали участникам форума, как добывают сульфидную медно-никелевую руду и производят цветные металлы.

Ирина Бородина, глава городского поселения Пойковский Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры: «Меня эмоции захлестывают… Я очень благодарна, что нам предоставили такую возможность - посетить это производство».

Кроме промышленных предприятий участники форума посетили и объекты гостевого назначения.

Закир Каидов, глава муниципального образования Агульский район Республики Дагестан: «Здесь туристический потенциал Кировска, где созданы все условия, чтобы люди могли насладиться всеми условиями зимнего туризма».

Также главы муниципалитетов узнали и о том, чему и как учат северных студентов.

Людмила Жуковская, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области»: «Посещая учебное учреждение, я специально записывалась на эту экскурсию, потому что мне важно было посмотреть, как мы работаем с молодёжью. Вот на таких территориях я убедилась, что это очень продуманная политика, когда предприятие совместно с учебным учреждением внимательно относится к тому, чтобы подготовить кадры».