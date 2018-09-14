В Мурманске подвели итоги «Гольфстрима»

В минувшую субботу в Мурманске состоялся международный фестиваль «Гольфстрим», в котором приняли участие более 15 тысяч человек. Такое масштабное мероприятие прошло на высоком уровне благодаря слаженной работе многих специалистов и волонтеров.

Международный фестиваль спорта «Гольфстрим», ставший известным далеко за пределами региона и даже страны, по оценкам многих гостей прошёл на самом высоком уровне. Принять участие в соревнованиях, а также поддержать спортсменов собрались более 15 тысяч человек. Праздник удался благодаря огромной работе, которую проделали организаторы мероприятия.

- Большой фестиваль, который стал уже международным, конечно, в его подготовку вложен очень большой труд людей, организаций, в том числе и волонтеров, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Они заслуживают самой искренней благодарности от города-героя.

На торжественной церемонии подведения итогов фестиваля руководители коллективов, принимавших участие в организации площадок праздника, получили благодарственные письма и памятные подарки. Особенно городские власти отметили работу волонтёров, которые помогали спортсменам и зрителям. Всего было задействовано более 90 активистов.

Напомним, приемник «Мурманской мили» - фестиваль спорта «Гольфстрим» состоялся в Мурманске в третий раз. Праздник включает множество игровых, интерактивных и культурных площадок. В этом году состязания провели по 14 видам спорта: помимо заплыва через залив и самого массового состязания – забега через Кольский мост, состоялись также соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу на песке и парковым шахматам и летнему варианту игр в снежки – юкигассен.