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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.02.25 19:30

В Мурманске подвели итоги городского фестиваля «Педагогические надежды – 2025»

Торжественная церемония награждения молодых учителей в рамках муниципального проекта «Педагогические надежды г. Мурманска» состоялась в Центре современного искусства.

В этом году 44 молодых учителя из 29 образовательных учреждений города представили на суд жюри свои профессиональные и творческие идеи.

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов г. Мурманска: «Это действительно интересное и уникальное мероприятие, которое позволяет раскрыть и показать себя, познакомиться с опытом более старших коллег, потому что фестиваль ежегодно предусматривает их участие, участие молодых педагогов в мастер-классах, которые проводят победители и призёры конкурсов прошлых лет. Ежегодно более 40 молодых учителей принимают участие, они же становятся участниками номинаций «Учителя города», который традиционно проходит у нас в сентябре».

В рамках фестиваля молодые педагоги продемонстрировали свои достижения в трёх очных испытаниях: самопрезентации «Мой путь в профессию», конкурсном уроке и самоанализе урока. Кроме того, конкурс позволил участникам обменяться с друг другом опытом, зарядиться положительными эмоциями и раскрыть себя с творческой стороны.

Дарья Кошева, участница фестиваля: «Это методическое сообщество позволяет нам встретиться с нашими коллегами… Атмосфера, которая царит здесь, восхищает и заряжает энергией, тут понимаешь, что ты не один в этой ситуации, есть к кому обратиться за помощью. Безумно интересно, будем участвовать и дальше».

Екатерина Цешеевская работает учителем начальных классов, об участии в фестивале задумалась ещё во время обучения в Мурманском педагогическом колледже. А сегодня уже получила диплом за свою конкурсную работу.

Екатерина Цешеевская, участница фестиваля: «Самое главное - эмоции. Очень много эмоций подарил нам этот фестиваль. И в плане подготовки визитки, когда давали урок, а также у нас было отдельное мероприятие на турбазе».

Традиционный фестиваль в городе состоялся уже в 17-й раз.

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