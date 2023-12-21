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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.12.23 19:30

В Мурманске подвели итоги Х открытой муниципальной выставки научно-технического творчества учащихся и 7-го муниципального Фестиваля научно-технического творчества учащихся

В Мурманском политехническом лицее отгремели два крупных события, связанных с научными изысканиями школьников. Это выставка и фестиваль научно-технического творчества, участники которых представили 101 проект в девяти номинациях.

Татьяна Шовская, директор Мурманского политехнического лицея: «Очень много дипломов различного характера получили ребята. Это и за оригинальность темы, и за современность темы. За оригинальность защиты. Кроме того, у нас был конкурс защиты проектов на английском языке».

Настоящие умники и умницы – так можно охарактеризовать юных изобретателей. Авторам 14-ти проектов были присуждены гранты от городского комитета по образованию, чтобы ребята в самом ближайшем будущем могли продолжить научно-исследовательскую деятельность.

Один из победителей фестиваля Александр Аксенченко. Ученик 10-го класса, благодаря полученным навыкам программирования и робототехники на базе мини-компьютера «Raspberry Pi», который он поместил в самодельный корпус, сделал полноценную систему слежения за объектами. Таких устройств немало, но подкупает простота и дешевизна производства.

Александр Аксенченко, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», 10 класс, грант за работу «Разработка системы слежения за объектом на базе «Raspberry Pi»: «Это система, которая отслеживает движение человеческого тела в пространстве, строит траекторию движения. Это развивающаяся индустрия – очень перспективная. Много, где внедряется».

Десятиклассница Катя Морозова смогла найти новый способ разделения водонефтяных эмульсий. На развитие своей работы она тоже получила грант.

Екатерина Морозова, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», 10 класс, грант за работу «Разделение водонефтяных эмульсий за счёт многократного изменения температур»: «Мне очень интересна физика и её возможности. В дальнейшем хочу продолжить рассматривать этот проект, увеличить его в более крупных масштабах - для производства».

Андрианов Вячеслав, ученик 9-го класса политехнического лицея, получил грант за проект «Система умного склада «Харон», над которым работал на протяжении целого года.

Вячеслав Андрианов, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», 9 класс, грант за работу «Система умного склада «Харон»: «Это проект предназначен для того, чтобы склады могли работать без людей. А с помощью обычных машин, которые передвигают и обрабатывают различные грузы, которые есть на складе. Планирую дальше его развивать и улучшать, чтобы вывести его из простого прототипа в полноценный проект, который будет конкурировать с подобными системами».

По словам ребят, участие в таком событии стало для них бесценным опытом. Организаторы выставки и фестиваля уверены, что такой академический опыт – это только первый шаг у ребят на пути к большим открытиям и участию в инженерных конкурсах.

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