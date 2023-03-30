В Мурманске подвели итоги конкурса добровольцев

Активных участников этого движения наградили в стенах молодёжного пространства «СОПКИ».

Конкурс «Доброволец Мурманска» проводят уже в шестой раз. В этом году он не просто дал оценку работе волонтёров. Участники познакомились с добровольцами из других организаций.

Елизавета Розаева, специалист по работе с молодёжью Центра развития волонтёрского движения Мурманска: «Изюминка этого конкурса в том, что благодаря ему ребята поняли, что они не одни, а волонтёрское движение довольно большое. А ещё, что организовать социальную акцию и сделать что-то масштабней и больше, чем просто помочь, легче, чем кажется».

Во время конкурса волонтёры не просто подготовили, но и провели различные социальные акции. Кто-то помогал бездомным животным, другие организовали сбор пластика и мастер-класс по изготовлению поделок из вторичного сырья. Также ребята спасали старую одежду.

Владислав Чен, победитель конкурса: «Капитан нашей команды Елизавета предложила устроить своп-вечеринку. Это акция, когда люди приносят одежду, которую уже не носят. Люди ею обмениваются, чтобы дать второй шанс, а не выбрасывать. Это неэкологично. А одежду, которую никто не взял, мы отнесли в организацию «Красный крест».

Владислав занимается волонтёрством с 2021 года. И в этом году он победил на конкурсе среди добровольцев старше 18 лет. А в возрастной категории 14-17 лет выиграла Екатерина Петрова. В номинации «Командное волонтёрство» лучшим стало студенческое объединение «Содружество равных возможностей» МАГУ.