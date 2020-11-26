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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.11.20 19:30

В Мурманске подвели итоги конкурса концепций развития Долины Уюта

В Мурманске подвели итоги конкурса концепций развития Долины Уюта

119 участников из 42 стран мира представили свои проекты на рассмотрение жюри.

Профессионалы и студенты со всего мира около 5 месяцев разрабатывали архитектурную концепцию парковой зоны Долины Уюта. Перед участниками конкурса стояла непростая задача преобразовать территорию в знаковое общественное пространство, адаптированное для Заполярного климата.

Среди студентов первое место присвоено молодым архитекторам из университета Лос-Андеса, Колумбия. Лучшим в категории «Профессионалы» признан Валерий Васильев из Санкт-Петербурга.

По словам победителя, главной особенностью его проекта стало стремление сохранить природный ландшафт территории и учесть пожелания горожан, которые привыкли здесь гулять, заниматься спортом, отдыхать.

Как отметил губернатор Андрей Чибис, сейчас начнётся проработка проекта, о сроках реализации и стоимости станет известно позже.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Важно сделать так, чтобы наши города, наша Арктика, действительно стали уютными и теплыми. А сделать это можно только за счёт творений людей, креатива и по-настоящему такой инициативы».

 

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