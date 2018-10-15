В Мурманске подвели итоги конкурса «Мой зеленый город - мой уютный дом»

Лучшие озеленители были отмечены призами и наградами, благодаря их труду дворы и улицы столицы Заполярья становятся яркими и благоустроенными.

Несмотря на суровый северный климат, а может, и благодаря ему, в Мурманске находятся энтузиасты, которые хотят, чтобы их двор был ярким, а клумбы возле дома радовали жителей разнообразием красок. Таких инициативных горожан ежегодно объединяет конкурс «Мой зеленый город - мой уютный дом». Победителями стали участки, на которых самые разные растения удачно и оригинально сочетались между собой. Но даже те территории, которые не завоевали призовое место в этом году, все равно значимы, ведь каждый облагороженный уголок поднимет настроение прохожим.

Валентина Доцник, заместитель главы администрации города Мурманска: «Результат конкурса нашего, а он у нас традиционный как раз вот, то количество дворов замечательных, красивых, которые из года в год их количество увеличивается, увеличивается количество дворов у предприятий, это тоже наша задача была, и огромное спасибо всем трудолюбивым неравнодушным мурманчанам».

В этом году было подано 26 заявок, участниками стали как жители города, так и предприятия, и детские дошкольные учреждения. Им удалось не только преобразить территории, навести чистоту и порядок, в детском саду №46, например, даже разбили настоящую теплицу.

Ирина Матвеева, заведующая МБДОУ №46 г. Мурманска: «Огурцы, помидоры, кабачки, патиссоны, это для опытническо–эксперементальной работы, чтобы приучить к труду».

Работа объединяет целые поколения. Матвей со своим дедушкой Петром Гавриловичем высадили в сквере черемуху, и пусть не все саженцы смогли прижиться, мысль о том, что теперь, проходя по улочкам, соседи будут любоваться цветущими деревьями, радует.

Петр Тимохин, участник конкурса: «Покуда я молодой - 88 лет, покуда внука не женю будем сажать».

В номинации «Лучшая клумба-цветник» первое место досталось Марии Ахабирдиевой, благодаря заботливым рукам женщины в ее дворе благоухает целая оранжерея, которую оценили не только члены экспертной комиссии.

Мария Ахабирдиева, победительница конкурса: «Нам самим доставляет удовольствие и горожанам, потому что приходят и фотографируют, смотрю из окна, кто-то висит за забором, заглядывает, смотрит».

Конкурс проводится в Мурманске уже 7 лет, за это время многие дворы заполярной столицы заметно преобразились, ведь все больше активных горожан поддерживают городскую инициативу и спешат на дворовые участки, едва начинает таять снег, чтобы успеть высадить маргаритки, ромашки и пионы. А когда холода только приближаются, есть время подумать, каким можно сделать свой двор в следующем году.