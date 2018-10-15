Ученые рекомендуют прекратить промысел мойвыВ Мурманске фиксируются температурные рекорды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.10.18 19:30

В Мурманске подвели итоги конкурса «Мой зеленый город - мой уютный дом»

Лучшие озеленители были отмечены призами и наградами, благодаря их труду дворы и улицы столицы Заполярья становятся яркими и благоустроенными.

Несмотря на суровый северный климат, а может, и благодаря ему, в Мурманске находятся энтузиасты, которые хотят, чтобы их двор был ярким, а клумбы возле дома радовали жителей разнообразием красок. Таких инициативных горожан ежегодно объединяет конкурс «Мой зеленый город - мой уютный дом». Победителями стали участки, на которых самые разные растения удачно и оригинально сочетались между собой. Но даже те территории, которые не завоевали призовое место в этом году, все равно значимы, ведь каждый облагороженный уголок поднимет настроение прохожим.

Валентина Доцник, заместитель главы администрации города Мурманска: «Результат конкурса нашего, а он у нас традиционный как раз вот, то количество дворов замечательных, красивых, которые из года в год их количество увеличивается, увеличивается количество дворов у предприятий, это тоже наша задача была, и огромное спасибо всем трудолюбивым неравнодушным мурманчанам».

В этом году было подано 26 заявок, участниками стали как жители города, так и предприятия, и детские дошкольные учреждения. Им удалось не только преобразить территории, навести чистоту и порядок, в детском саду №46, например, даже разбили настоящую теплицу.

Ирина Матвеева, заведующая МБДОУ №46 г. Мурманска: «Огурцы, помидоры, кабачки, патиссоны, это для опытническо–эксперементальной работы, чтобы приучить к труду».

Работа объединяет целые поколения. Матвей со своим дедушкой Петром Гавриловичем высадили в сквере черемуху, и пусть не все саженцы смогли прижиться, мысль о том, что теперь, проходя по улочкам, соседи будут любоваться цветущими деревьями, радует.

Петр Тимохин, участник конкурса: «Покуда я молодой - 88 лет, покуда внука не женю будем сажать».

В номинации «Лучшая клумба-цветник» первое место досталось Марии Ахабирдиевой, благодаря заботливым рукам женщины в ее дворе благоухает целая оранжерея, которую оценили не только члены экспертной комиссии.

Мария Ахабирдиева, победительница конкурса: «Нам самим доставляет удовольствие и горожанам, потому что приходят и фотографируют, смотрю из окна, кто-то висит за забором, заглядывает, смотрит».

Конкурс проводится в Мурманске уже 7 лет, за это время многие дворы заполярной столицы заметно преобразились, ведь все больше активных горожан поддерживают городскую инициативу и спешат на дворовые участки, едва начинает таять снег, чтобы успеть высадить маргаритки, ромашки и пионы. А когда холода только приближаются, есть время подумать, каким можно сделать свой двор в следующем году.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Юлия
14.10.18 14:59
Здравствуйте! Мусор каких габаритов обязаны вывозить мусорщики (мы выставили 2 тумбочки к двери мусоропровода, мусорщик сказал, что не обязан их вывозить)? Отдельного договора с мусор вывозящей компа
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Ганус Наталья Николевна, пенсионерка, филолог по образованию (выпускница МГПИ).
14.10.18 00:33
Я, как мать, бабушка, педагог, передаю от своего имени и имени своих экс- коллег по работе и общей борьбе слова сочувствия и поддержке пострадавшей девочке-подростку и её родителям (законным представ
Комментарий к новости:Ужасающий случай подростковой жестокости произошел в Мурманске
Ганус Наталья Николаевна, молодая пенсионерка.
14.10.18 00:00
Символ Всероссийского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) Юнармия чем-то напоминает орла на заставке немецкого пропагандистского киножурнала времён Второй мировой войны «Немецкое еж
Комментарий к новости:Долг настоящего мужчины – защищать свою Родину
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области упорно держат цены на бензин на одном уровне-PRO ВалютуОфициальный курс доллара снизился на 22 копейки, евро - на 45-PRO ЭнергетикуВ пятницу генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артём Пидник посетил Мурманскую область-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 октября-PRO Нефть и газСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей-PRO ЗаконыНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 299 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика