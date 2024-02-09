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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.02.24 19:30

В Мурманске подвели итоги конкурса «Окно в Новый год 2024» и наградили победителей за самые красивые поделки

«Окно в Новый год» - конкурс, который проводится ежегодно. Но в этот раз он побил все рекорды. Более 1000 человек подали заявки на участие в проекте. Северянам так понравилась идея тематических украшений, что для многих это стало доброй традицией. К веселой затее подключаются как семьями, так и коллективами.

Антонина Шихирина, заместитель директора Центра городского развития Мурманской области: «Прежде чем работы были отданы на народное голосование, они проходили непосредственно процедуру отбора на соответствие участия условиям конкурса. После этого были выставлены работы на народное голосование. Более 800 работ было выставлено на народное голосование - это большое количество».

Основные условия: оригинально украсить окно или балкон, при этом поддержать тематику предстоящего праздника и символа Нового года. Затем лучшие работы отбирали по количеству лайков в официальной группе конкурса в соцсети «ВКонтакте».

Например, Юлия Кальченко и Ольга Жукова - одни из победительниц проекта, они вместе трудились над созданием прекрасной атмосферы в детском саду, а помогали им в этом воспитанники. На работу ушёл месяц.

Юлии Кальченко, педагог МБДОУ №125 г. Мурманск: «Мы вдохновлялись тем, что, во-первых, у нас название группы «Буратино», поэтому у нас символ года пришёл в гости к героям этой сказки. Окна у нас украшены героями сказки «Буратино» и дракончиком».

Ольга Жукова, педагог МБДОУ №125 г. Мурманск: «Воспитанники у нас вырезали из бумаги интересные сюжеты, рисуночки. Это и ёлочные игрушки, и Дед Мороз, и Снегурочка, и герои сказки «Буратино» - папа Карло, лиса и Мальвина. Все сказочные персонажи».

Победители конкурса, а их 250 человек со всего региона, получили памятные подарки - плед, свеча и беспроводное зарядное устройство.

По итогам конкурса его организаторы уже подумывают об увеличении числа призовых мест.

Комментарии

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Последние комментарии

Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
Комментарий к новости:5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Комментарий к новости:В Мурманской области впервые за долгое время выросли показатели по рождению первых детей и на 40% увеличилось количество многодетных семей
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
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