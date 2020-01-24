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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.20 19:30

В Мурманске подвели итоги конкурса «Окно в праздник»

Созданный когда-то по инициативе газеты Вечерний Мурманск, с годами конкурс обрёл городской масштаб, а в этом году он собрал рекордное число участников и был поддержан региональным правительством.

В центре событий побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Во многом благодаря их творческому мышлению и идеям в полярную ночь новогодний Мурманск стал по-настоящему праздничным. И каждое окно неповторимо:  в одних разыгрывались сказочные истории, другие сияли множеством огней. Сто двенадцать участников соревновались в трёх номинациях.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Город преображается в период подготовки к новогодним праздникам. А с другой стороны, впустить в дом праздник,  нарядную ёлку и дети в костюмах.  Это настроение города, это настроение мурманчан. Для них и достойные подарки. Но главное, у мурманчан сеть настроение сделать город краше».

В сезоне 2019-20 конкурс на лучшее новогоднее оформление окон, балконов и лоджий «Окно в праздник» с успехом прошё уже 8 раз. Придуманный когда-то редакцией городской газеты, он разросся до масштабов муниципального, а сейчас обретёт областное значение. 

Евгений Никора,  глава администрации города Мурманска: «Здорово, что губернатор Мурманской области поддержал этот конкурс, свою номинацию ввёл. Я уверен, что к новому 2021 году  участников станет ещё больше, поскольку это праздник, это радость, это чувство праздника. И это чувство не покидает нас, даже когда мы становимся чуточку взрослее».

Участвовали в конкурсе не только мурманские семьи, которые украшали окна своих квартир, но и детские сады, школы и другие образовательные учреждения, где непосредственное участие от сюжета оформления до его исполнения принимали дети, а педагоги и родители им с радостью помогали.

Евгения Романовская, учитель-логопед дошкольного образовательного учреждения № 2: «Там была и мышка, и сыр, и сосульки, и Дед Мороз. Мы очень старались и до сих пор обсуждаем сюжет нашего окошечка. Я очень рада, что наше окно заметили и мы призёры. Ура».

Помимо основных номинаций организаторы приготовили и другие награды: «приз зрительских симпатий» - за работу, которая понравилось максимальному число пользователей одной из соцсетей и «гран-при» - обладателя которого выбирало компетентное жюри.

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