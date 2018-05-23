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День за днём с «Арктик-ТВ»23.05.18 19:30

В Мурманске подвели итоги конкурса «Студент года – 2018»

В Мурманске выбрали студента года, а также подвели итоги городского конкурса «Студенческая среда». Эти состязания проводятся уже 17 лет и направлены на выявление лучших представителей мурманского студенчества. В этом году в конкурсах участвовали 60 человек.

В этом году за звание «Студент года» боролись 60 претендентов, до финала дошли лишь 12. С ноября по май  участники соревновались в творческих, спортивных и интеллектуальных испытаниях. При этом не забывали и про учёбу, ведь для того чтобы досрочно завершить конкурс,  достаточно одной неудовлетворительной оценки в зачётке. Такие жёсткие требования направлены на выявление лучших представителей студенческого сообщества.

- Я всегда с большим удовольствием принимаю участие в таких мероприятиях, потому что они традиционно из года в год у нас происходят. В конце студенческого учебного года мы подводим итоги. А это очень хорошо, что у нас в городе такая активная молодёжь, со своей жизненной позицией, которая не всегда совпадает с позицией, предположим, власти, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Какие-то вещи они видят своим взглядом, это хорошо. Мы прислушиваемся к их предложениям.

Это уже 17 конкурс «Студент года» в Заполярье . Сегодня чествовали всех финалистов. Лучших из лучших поощряли за активное участие в учебной и общественно-полезной деятельности. По словам претендентов на победу, этот конкурс даёт хороший задел для дальнейшего развития.

На торжественной церемонии награждали и участников городского проекта «Студенческая среда», в котором приняли участие 3 образовательные организации высшего образования и 7 профессиональных образовательных организаций.

Абсолютным победителем в этом году стала студентка 2 курса МАГУ  Анастасия Анцыферова. Помимо грамот и подарков от спонсоров она получит стипендию главы муниципального образования.

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