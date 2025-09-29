С 1 по 6 октября в Мурманской области пройдёт фестиваль современного кино «Талант»Минпромторг до конца 2025 года представит правительству программу развития судоремонта в Арктике
В Мурманске подвели итоги конкурса «Здоровый коллектив - 2025»

В нём представлены оздоровительные разработки различных компаний как города, так и области.

В Оленегорской Центральной районной больнице знают, как вести правильный образ жизни. Врачи следят за здоровьем пациентов, но не всегда успевают следить за своим, поэтому там решили – что-то нужно менять.

Марина Дьячкова – заведующая отделением лучевой диагностики Оленегорской ЦРБ: «Мы за активный образ жизни, за то, чтобы наши сотрудники больше времени уделяли физкультуре, здоровому образу жизни, правильному питанию. У нас программа направлена на физическое развитие, но в этом году мы решили участвовать и в другом направлении, чтобы и психологическое здоровье в коллективе тоже укрепить№.

А вот сотрудники Мурманской областной научной библиотеки не только себя оздоравливают, но и читателей. Там не только проводят утреннюю зарядку перед открытием учреждения, но и организовывают лекции со специалистами и ЗОЖ-активистами.

Ирина Конина, заведующая отделом информационного обслуживания Мурманской областной универсальной научной библиотеки: «В нашей библиотеки утро начинается традиционно с зарядки. С уставной гимнастики, которую провожу я, потому что у меня есть большой опыт занятия спортом. В дневное время у нас проходит зарядка гимнастикой цигун, потому что в нашем коллективе дружном есть сертифицированный специалист, который обучался в Китае. У нас уже есть первые итоги. Самый главный итог в том, что мы вакцинируем сотрудников, мы проводим посты здоровья, у нас два человека бросили курить».

Конкурс «Здоровый коллектив» - про лучшие практики, формирующие у сотрудников здоровые привычки, проходит уже второй год подряд. В нём приняли участие несколько десятков учреждений и предприятий. 

 Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Корпоративные программы реализуются уже не первый год в Российской Федерации. В нашей области таких программ более восьми десятков, и они все уникальны. Часть из них направлена на укрепление физической активности, часть направлена на отказ от вредных привычек, но все они – залог успешной работы во благо здоровья сотрудников».

Критерии оценки простые: доступность, вовлеченность коллектива и уникальность проекта. По всем ним отобранная комиссия отмечает лучшие практики, которые можно внедрять и в другие компании.

