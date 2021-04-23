В Мурманске подвели итоги международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера»

Фантазия детей безгранична. Вот, казалось бы, поделка. Но если приглядеться получше, то с удивлением обнаруживаешь, что это книжка, да ещё и собственного сочинения. Такие шедевры в магазине не купишь. Все эти эксклюзивные произведения прислали на международный конкурс детской рукописной книги его участники.

Наталья Феклистова, директор ГОБУК Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой: «За 24 года мы уже столько шедевров рукотворных увидели, но всё равно каждый раз мы удивляемся и восхищаемся».

Причём удивляет и оформление, и сами истории. Участники, несмотря на юный возраст, в своих произведениях затрагивают важные и нужные темы. Например, о необходимости беречь воду.

Вячеслав Переславцев, участник конкурса детской рукописной книги: «Героиней моей сказки тут является маленькая капелька, которая думала, что никому не нужна. А чтобы доказать, что она нужная и важная, отправилась в путешествие. Я хотел показать людям, какой важный ресурс - вода для человечества. Даже маленькая капелька очень важна миру».

Вячеслав Переславцев принимает участие в конкурсе не первый раз. В прошлом году ему удалось стать победителем в номинации «Мой сильный маленький народ». В этом начинающий писатель выбрал направление «В капле воды отражается мир». И юноша снова занял первое место, несмотря на огромную конкуренцию.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Вдумайтесь, больше 38 тысяч мурманчан, гостей из других городов приняли участие в этом конкурсе за всю его историю. Конкурс рукописной книги «Краски Севера» является одним из самых масштабных конкурсов рукописной книги в мире. Это действительно гордость Мурманской области».

Награждение победителей и призёров состоялось в областной детско-юношеской библиотеке. Участникам вручили призы и дипломы, а лучшие из лучших получили гран-при губернатора Мурманской области и премию «Малый триумф».