В Мурманске подвели итоги Недели педагога дополнительного образования

Это новый для города проект, во время которого специалисты, работающие с детьми в кружках, секциях и клубах, обмениваются опытом, делятся наработанными практиками.

Одним из знаковых событий, которые позволяют педагогам проявить свой творческий потенциал и поделиться инновационными идеями в работе с детьми, стала Неделя педагога дополнительного образования в Мурманске. Сегодня состоялось торжественное закрытие проекта. Участие в нём приняли около 200 сотрудников образовательных учреждений.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска, отметила, что за это время успела зародиться новая городская традиция — патриотический десант «Педагоги — детям». В рамках акции воспитанники и сотрудники системы дополнительного образования побывали в общеобразовательных и спортивных учреждениях Мурманска.

Например, школьники посетили спортивный комплекс «Авангард», где смогли поплавать в бассейне, позаниматься в тренажёрном зале и сыграть в волейбол.

В ответ учреждения дополнительного образования распахнули двери для мурманских школьников и их родителей.

«Уверен, каждый участник извлёк пользу из насыщенной мероприятиями недели, мастер-классов, семинаров, круглых столов. Поздравляю с завершением проекта», - написал на своей странице в телеграм-канале глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.