День Конституции РФ Мурманская область отметит волонтёрскими акциями, правовыми часами и беседами о важномXV Мурманская областная налоговая конференция состоится в режиме видеоконференции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.12.24 19:30

В Мурманске подвели итоги программы поддержки инновационных проектов студентов Мурманского арктического университета «МАУ. Стартап 2024»

Финал программы поддержки инновационных проектов студентов Мурманского арктического университета «МАУ. Стартап-2024» прошёл в стенах отеля «Меридиан». Участники прошлого года продемонстрировали свои наработки, а финалисты этого года защищали свои работы перед экспертами и зрителями.

В Мурманске подвели итоги программы поддержки инновационных проектов студентов Мурманского арктического университета «МАУ. Стартап 2024». Участники прошли через дизайн-спринты, образовательные программы по продуктовой методологии и трекинг с профессионалами. В финал вышли 10 из 84 команд.

Ирина Шадрина, ректор МАУ: «Сегодня из состава десяти команд, которые принимают участие в проектах, 67 человек уже приняли предприниматели и они уже воплощают в своё производство эти уникальные вещи, которые разрабатывали наши студенты».

Молодые ребята, ставшие финалистами, в этот день презентовали экспертам свои идеи, достижения и решения.

Анна Репик, студентка 4-го курса МАУ: «Я представляю команду «Линия льда». …Мы разработали дизайн открыток».

В рамках события также состоялась выставка научно-инновационных разработок студентов и сотрудников МАУ по направлениям «ФудНет» и «ЕдуНет». Здесь можно было, например, увидеть созданные участниками пробники кремов, скрабов и коллагеновых коктейлей. Ориентир - на природные арктические компоненты.

- Одна из наших аспиранток представила результаты своего проекта -органическую косметику.

Были показаны и разработки в сфере обучения и образования. Например, как сделать урок логопеда и дефектолога более занятным и творческим?

- У нас представлены тренажёры, нейротренажёры, которые направлены на стимуляцию работы мозга детей. Например, на развитие тембра голоса.

Новинки были представлены и в сфере питания. Различные блюда, десерты, даже специальное детское меню.

Елена Зубрицкая, заместитель министра образования и науки Мурманской области: «Зная, как у нас активно сейчас развеивается туризм, проект «Арктическая кухня», эти наработки, локальные продукты будут востребованы».

Победителям проекта достанутся денежные сертификаты и подарки от партнёров. Возможно, что-то из представленного студентами привернёт гастрономию и ресторанный бизнес или, например, поспособствует внедрению новой эффективной образовательной методики.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Единый морской оператор СМП будет стартовать с Чукотского округа
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Юрий
08.12.24 14:27
Был на СВО было ранения не как не могу получить выплаты губернаторские и 3 миллиона и за медаль нет. Осколки в позвоночнике *** Юрий, Вам нужно обратиться в Государственный Фонд "Защитники Отечеств
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алексей
08.12.24 12:49
У нас вся страна так работает, какое удивление...в любой больнице от мокб до мокмц при желании можно найти нарушений, которые будут основанием для закрытия. С Уважением гражданин, врач, филантроп
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Надежда Балабанова
06.12.24 21:22
27.08.2024 мною была отправлена посылка в зону СВО почтой России, 01.09.2024 передана в фельдъегерско-почтовую службу. Декабрь месяц посылку адресат не получил!!! Фельдъегерско-почтовая свои прямые о
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кто начал искать работу в Мурманской области под Новый год и насколько это выгодно-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,1 рубля, доллар укрепился почти на 66 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)ЦУР: проблемы уборки снега и наледи остаются в топе у северян-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика