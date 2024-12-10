Финал программы поддержки инновационных проектов студентов Мурманского арктического университета «МАУ. Стартап-2024» прошёл в стенах отеля «Меридиан». Участники прошлого года продемонстрировали свои наработки, а финалисты этого года защищали свои работы перед экспертами и зрителями.

В Мурманске подвели итоги программы поддержки инновационных проектов студентов Мурманского арктического университета «МАУ. Стартап 2024». Участники прошли через дизайн-спринты, образовательные программы по продуктовой методологии и трекинг с профессионалами. В финал вышли 10 из 84 команд.

Ирина Шадрина, ректор МАУ: «Сегодня из состава десяти команд, которые принимают участие в проектах, 67 человек уже приняли предприниматели и они уже воплощают в своё производство эти уникальные вещи, которые разрабатывали наши студенты».

Молодые ребята, ставшие финалистами, в этот день презентовали экспертам свои идеи, достижения и решения.

Анна Репик, студентка 4-го курса МАУ: «Я представляю команду «Линия льда». …Мы разработали дизайн открыток».

В рамках события также состоялась выставка научно-инновационных разработок студентов и сотрудников МАУ по направлениям «ФудНет» и «ЕдуНет». Здесь можно было, например, увидеть созданные участниками пробники кремов, скрабов и коллагеновых коктейлей. Ориентир - на природные арктические компоненты.

- Одна из наших аспиранток представила результаты своего проекта -органическую косметику.

Были показаны и разработки в сфере обучения и образования. Например, как сделать урок логопеда и дефектолога более занятным и творческим?

- У нас представлены тренажёры, нейротренажёры, которые направлены на стимуляцию работы мозга детей. Например, на развитие тембра голоса.

Новинки были представлены и в сфере питания. Различные блюда, десерты, даже специальное детское меню.

Елена Зубрицкая, заместитель министра образования и науки Мурманской области: «Зная, как у нас активно сейчас развеивается туризм, проект «Арктическая кухня», эти наработки, локальные продукты будут востребованы».

Победителям проекта достанутся денежные сертификаты и подарки от партнёров. Возможно, что-то из представленного студентами привернёт гастрономию и ресторанный бизнес или, например, поспособствует внедрению новой эффективной образовательной методики.