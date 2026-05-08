В Мурманске подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года»

Его цель — повысить престиж семейного образа жизни и укрепить традиционные ценности.

Региональный этап конкурса «Семья года» проводят в Мурманской области уже десятый раз. В этом году вместо традиционных шести номинаций стало десять. Среди них — «Многодетная семья», «Молодая семья», «Золотая семья России», «Семья защитника Отечества» и «Отец года».

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской Области: «Это семьи, которые могут служить достойным примером того, как люди, преодолевая трудности, становятся ближе друг к другу. Рожают и воспитывают детей, которые становятся частью гордости региона, страны. И самое важное, вы знаете, мы последние три года, если мне не изменяет память, становились победителями федерального этапа в одной и той же номинации «Семья-хранитель традиций».

С 2016 года в областном конкурсе приняли участие 1016 семей. В этот раз организаторы получили 73 заявки. По итогам муниципального этапа в финал вышли 48 семей.

Юлия Трифонова, руководитель Центра защиты материнства «Колыбель», г. Мурманск: «Я думаю, что с этой семьёй будет работать достаточно большая команда людей, которые будут помогать. Но нужно выбрать действительно такую семью, которая сможет представить достойно Мурманскую область. И вы знаете, эта семья станет, скорее всего, лицом Мурманской области на федеральном этапе».

Оргкомитет рассмотрит материалы финалистов и определит победителей во всех десяти номинациях. Торжественная церемония награждения состоится уже 16 мая в Мурманске. Она будет приурочена к Международному дню семьи.

Победители регионального конкурса представят Мурманскую область на всероссийском этапе в июле 2026 года.