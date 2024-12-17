В Мурманске подвели итоги спортивного года

Награды участники церемонии получили из рук главы региона.

В Центре управления регионом чествовали отличившихся в своих дисциплинах спортсменов, а также подвели итоги спортивного 2024 года. По мнению специалистов северяне стали чаще заниматься физической активностью.

В Мурманской области реализуются программы, в числе которых запуск пространств «СОПКИ.СПОРТ», куда могут приходить не только молодые люди, но и участники специальной военной операции. А теперь ещё и пенсионеры.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Естественно, для нас важно поддерживать спортсменов для того, чтобы они стремились к высоким достижениям, победам, наградам на высоком уровне. Ну, и конечно, для нас в части спорта и физкультуры является массовый спорт, потому что ключевая и главная задача – это, чтобы, ровняясь на лидеров, победителей, чтобы как можно больше людей разного возраста шли сюда, занимались здоровым образом жизни, занимались спортом и двигались вперед».