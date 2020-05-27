В Мурманске подвели итоги традиционного ежегодного конкурса «Студент года»

Он уже 19 лет проводится в заполярной столице и не перестает пользоваться большой популярностью среди молодёжи.

В этом году участниками городского конкурса «Студент года» стали 50 ребят из высших и средних профессиональных образовательных учреждений. Однако, если начало испытаний проходило в обычном формате, то потом вмешалась пандемия, конкурс пришлось переносить в виртуальное пространство.

Алина Кацура, руководитель городского конкурса «Студент года»: «Участникам это понравилось, потому что для них это было впервые. Мы в первый раз проводили что-либо дистанционно. И они предложили проводить в таком формате наш конкурс в дальнейшем, потому что для них это удобно. И для нас это удобно».

В результате честной борьбы в финал конкурса прошли 18 студентов. И вот стали известны имена победителей, которых в этом году помимо наград ждёт и хороший бонус.

Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска: «У нас произошло важное событие - размер стипендии был увеличен в два раза и победители смогут получить стипендию осенью. На протяжении всего учебного года её размер будет равен 5 тысячам рублей».

По результатам испытаний были выбраны три лучших студента колледжей и три из высших учебных заведений. Абсолютным победителем стала Любовь Катаева.