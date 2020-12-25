В Мурманске подвели итоги традиционного конкурса «Новогодняя фантазия»

Лучших предпринимателей-оформителей наградили главы города.

Общегородской конкурс «Новогодняя фантазия» организуют в Мурманске в девятый раз. Комиссия творческого соревнования оценивает торговые объекты, которые предприниматели украшают к рождественским праздникам. Фантазии авторов не ограничены жёстокими условиями, от чего выбор победителей - становится непростой задачей.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Это говорит о том, что мурманчане хотят украшать свой город. Мурманчане хотят, чтобы их посетители, клиенты, соседи по дому – радовались».

В этом году заявки на конкурс отправили 18 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, работающих в Мурманске.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Город – это не только фасады домов, не только благоустройство, озеленение. Это ещё и художественное оформление таких элементов как магазин, ресторан, кафе. И конечно, это создаёт настроение. Я бы больше сказал, это создает характер города».

Всем участникам конкурса вручили памятные дипломы, а победители, занявшие призовые места, получили ещё и ценные подарки.