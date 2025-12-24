Мурманская область в 2024 году была лидером среди субъектов СЗФО по потреблению рыбы и рыбопродуктовИтоги рынка труда 2025 и тренды на 2026 год в Мурманской области и России по версии hh.ru
В Мурманске подвели итоги традиционного конкурса «Новогодняя фантазия»

16 участников представляли новогодние украшения своих компаний, 10 прошли в финал.

Новый год невозможно представить без гирлянд, ёлочных игрушек и мишуры. Всё это создаёт не просто сказочную атмосферу, но тепло и уют.

Татьяна Ковалева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Это настолько ярко, настолько красиво! По городу ходишь и невозможно глаз оторвать. Я еду в Минск город-герой. Я вчера фотографировала и Пять Углов, и весь проспект Ленина. Я даже не знаю, какие кадры везти, какие фильмы. Всё очень красиво!».

Такую красоту создают даже в компаниях и организациях города. Уже не первый год предприниматели соревнуются, кто ярче и праздничнее подготовился к новому году. Валентина Арефьева впервые представляет свой ресторан на конкурсе «Новогодняя фантазия» и уверена, что дальше идей по украшению заведения будет больше.  

Валентина Арефьева, директор ресторана: «Нам всем не хватает такого настроения, когда гости иногда заходят и говорят: «Уау, как красиво!». Они с удовольствием фотографируются около нашей народной ёлочки».

Первое место в конкурсе «Новогодняя фантазия» уже второй год подряд забирает сеть супермаркетов. Сотрудники торговой точки постоянно придумывают новые идеи для украшения и их старания вознаграждаются победой.

Марина Басалаева, управляющая сетью супермаркетов: «Во-первых, это уважение к посетителям, к нашему клиенту. Создание комфортной, красивой атмосферы для посещения. Это же самое главное. В первую очередь, настроение наших клиентов, поэтому мы показываем им свою любовь таким образом, как мы их любим и уважаем».

За победу в конкурсе магазин получит денежный сертификат. Второе место занял один из фитнес-клубов города, а третье - мурманский отель.

