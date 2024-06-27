В Мурманске подвели итоги второго дня соревнований «Лучшее подразделение пожарной охраны Вооружённых сил Российской Федерации – 2024»

15 команд со всей России продолжают демонстрировать мастерство и скорость в своей непростой работе.

Оценить обстановку, быстро среагировать, подготовить оборудование, надеть защитную одежду, войти в горящее здание, эвакуировать людей и произвести тушение пожара – это стандартные и отточенные действия огнеборцев, которые выполнялись ими не один раз. Однако сейчас пожарные делают это всё под пристальными взглядами судей с секундомерами.

В Мурманске продолжаются соревнования «Лучшее подразделение пожарной охраны Вооружённых сил Российской Федерации – 2024». Участники – представители военных спасотрядов от Калининграда до Хабаровска.

Виталий Забелин, начальник службы пожарной безопасности ВС РФ: «Конкурс – это не просто состязание какое-то, это проявление мастерства пожарных, прямое продолжение профессии, которое копиться годами и в один прекрасный момент надо выдать на-гора. Это не просто какие-то весёлые старты, это постоянная боевая работа пожарных непосредственно каждый день с чем они сталкиваются. Непосредственно по спасению имущества, по спасению людей, по спасению вооружения и военной специальной техники».

Кроме победителей прошлогодних соревнований – пожарных Северного флота, остальные 14 команд впервые приняли участие в масштабных состязаниях.

Виталий Головин, пожарный отдельной мотострелковой бригады (арктической) армейского корпуса ЛенВО: «Первое место, наверное, нам не занять, потому что тут есть другие команды, которые этим именно занимаются. Я думаю, хотя бы в середине нам оказаться для первого раза, это будет хорошо. Волнуемся – это первый день, первые соревнования и волнения происходят, но будем стараться».

Накануне пожарные проходили испытания по спасению пострадавшего из помещения с непригодной для дыхания средой. По итогам первое место заняла команда Северного флота. Но удалось ли Североморцам сохранить лидерство во второй день?

Алексей Курылев, начальник службы пожарной безопасности штаба материально-технического обеспечения Северного флота: «Сегодня второй день соревнований».

Несмотря на почти одинаковое время, победу вырвала команда Военного института военной Академии материально-технического обеспечения. Пожарные Северного флота стали вторыми. Замкнули тройку лидеров спасатели Южного военного округа.