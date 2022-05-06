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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.05.22 19:30

В Мурманске подвели спортивные итоги первого квартала 2022 года

На торжественную церемонию были приглашены отличившиеся за этот период спортсмены и их тренеры. В праздничной обстановке им вручили заслуженные награды.

Поводов для чествования спортсменов становится с каждым годом всё больше. Ведь они активно показывают успехи на различных соревнованиях. Например, два североморца Дмитрий Сорокин и Сергей Моргаль благодаря своим успехам теперь в сборной России по универсальному бою. Кроме того, 18-летний Дмитрий второй раз стал победителем страны в этом виде спорта.

Дмитрий Сорокин, чемпион первенства России по универсальному бою среди юниоров: «На каждых соревнованиях я ощущаю гордость. Чувствую волнение не только за себя, но и спортсменов, которые выступают за наш клуб. Очень волнительно смотреть на поединки, которые сопровождаются большими бурными эмоциями. Каждый поединок мы поддерживаем друг друга, а тренер переживает не меньше нас».

Такой успех действительно невозможен благодаря одному таланту. Важную роль в достижениях спортсменов играет правильная работа тренеров.

Иван Мазяркин, тренер и руководитель спортклуба боевых единоборств «Медведь», г. Североморск: «Очень бурное развитие у нас идёт. Года три назад у нас было 100 человек детей и три тренера. Сейчас у нас 300 человек детей по всей территории ЗАТО и 11 тренеров. За три года такие скачки. Есть у нас и победители первенств Северо-Запада и всероссийских соревнований и России. Развиваемся бурно, растём. Вид спорта очень интересный и динамичный».

Североморские борцы вместе с другими спортсменами стали участниками церемонии награждения. По информации Министерства спорта региона более 590 медалей завоевали с начала этого года заполярные спортсмены.

Никита Тарасов, натурбанист, г. Кандалакша: «Я с напарником занял второе место на чемпионате России в городе Новоуральск».

Довольно скромно в жизни спортсмены рассказывают о своих достижениях. Им больше нравится не говорить, а действовать.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Сегодня 75 спортсменов. Это те, кто в текущий момент может присутствовать в Мурманской области. Обычно 265 дней в году они находятся либо на сборах, либо выступают на соревнованиях».

Чтобы подчеркнуть вклад наших спортсменов и тренеров в развитие региона, губернатор Андрей Чибис принял решение увеличить их поддержку.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Теперь спортсмен, принимавший участие во всероссийских и международных соревнованиях, будет получать большую выплату. Если раньше это было от 18 тысяч до 1 млн, в зависимости от вида  соревнований, то теперь это от 150 тысяч до 5 млн. Например, чемпионат России спортсмен раньше получал 50 тысяч, теперь 300 тысяч рублей, тренер 45 – теперь 250 тысяч».

Некоторым участникам церемонии присвоили звания мастеров спорта, остальным вручили  благодарности от губернатора и ценные призы.

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