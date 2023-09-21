Идём за «Силой правды» на БДК «Иван Грен»В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.09.23 19:30

В Мурманске подводят итоги молодежного хакатона «На севере - кодить»

А в это время участники продолжают взаимодействовать с профессионалами IT индустрии.

В Мурманск с ликбезом приехал заместитель директора Департамента инноваций платежной системы «Мир» Евгений Соловьев. Он рассказал молодым разработчикам об истории и развитии национальной системы платежных карт. В конце встречи все желающие могли лично пообщаться со специалистом. Напомню в конкурсе, который проходит в регионе участвуют более 500 человек офлайн и онлайн из разных городов России, а также из Белоруссии и Казахстана. Лучших выбирают исходя из командных состязаний, им достанутся награды и специальные призы от губернатора Мурманской области и партнеров проекта уже 23 сентября.

Евгений Соловьев, заместитель директора департамента инноваций АО «НСПК»: «В качестве ментора я познакомился с огромным количеством очень творческих, умных, талантливых ребят. Я приехал для того, чтобы рассказать им о том, что мы делаем, заинтересовать и в той работе, которую они для себя выбрали, и в том деле, которым они занимаются в программировании, в разработке программного обеспечения, чтобы дать им какие-то разумные наставления, рекомендации, поддержать».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Комментарий к новости:Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)ФАС России подготовил разъяснения статье 18.1 Закона о рекламе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Фронт». Художественный сериал, 1 серия (12+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В филиале «АтомЭнергоСбыт» Мурманск продолжается работа по обеспечению экономической безопасности компании-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжают снижаться, у рубля нет ярко выраженной динамики-PRO Энергетику (18+)Правительство России утвердило комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика