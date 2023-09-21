В Мурманске подводят итоги молодежного хакатона «На севере - кодить»

А в это время участники продолжают взаимодействовать с профессионалами IT индустрии.

В Мурманск с ликбезом приехал заместитель директора Департамента инноваций платежной системы «Мир» Евгений Соловьев. Он рассказал молодым разработчикам об истории и развитии национальной системы платежных карт. В конце встречи все желающие могли лично пообщаться со специалистом. Напомню в конкурсе, который проходит в регионе участвуют более 500 человек офлайн и онлайн из разных городов России, а также из Белоруссии и Казахстана. Лучших выбирают исходя из командных состязаний, им достанутся награды и специальные призы от губернатора Мурманской области и партнеров проекта уже 23 сентября.

Евгений Соловьев, заместитель директора департамента инноваций АО «НСПК»: «В качестве ментора я познакомился с огромным количеством очень творческих, умных, талантливых ребят. Я приехал для того, чтобы рассказать им о том, что мы делаем, заинтересовать и в той работе, которую они для себя выбрали, и в том деле, которым они занимаются в программировании, в разработке программного обеспечения, чтобы дать им какие-то разумные наставления, рекомендации, поддержать».