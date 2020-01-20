В Мурманске подвыпившая северянка совершила ДТП, в которое попали шесть автомобилей

Нарушителем оказалась северянка, которая в нетрезвом виде села за руль.

В дежурную часть ГИБДД областного центра поступило сообщение о водителе автомобиля «Лексус», который в районе улицы Папанина допустил столкновение с шестью автомобилями. Японским внедорожником управляла женщина 1976 года рождения, которая находясь в состоянии алкогольного опьянения. Потеряв контроль над управлением транспортным средством, она выехала на полосу встречного движения, задела встречный автомобиль «ВАЗ 2110» и врезалась в припаркованную «Мазду» попутного направления. Удар был такой силы, что по инерции столкнулись ещё четыре автомобиля.

Виновнице ДТП грозит крупный штраф, лишение прав на срок до двух лет.

Помимо нарушительницы водительских прав будет лишён и собственник автомобиля, который передал управление лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

В ДТП никто из людей не пострадал.