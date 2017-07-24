В Мурманске погаснет Вечный огонь

Вера Григорьевна Так мы ещё не забыли, как Россельхзозбанк измывался над нами с первоначальном периоде работы Фонда капремонта - в очередях-то постояли. Странно, что они же опять и победили. Комментарий к новости: Условия оплаты взноса на капитальный ремонт и пункты приёма платежей не меняются, а вот тариф – поживём - увидим

Аркадий Да, магическое слово, теперь его можно во многих ситуациях применять,раз власть только так проблемы граждан решает. Комментарий к новости: Региональные власти среагировали на слово «Путин» и за 15 минут решили проблему с горячей водой для жителей дома на Кольском проспекте