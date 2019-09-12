В Мурманске покажут кукольный спектакль под аккомпанемент органа

С 14 по 18 сентября в областном центре состоится Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона. Участниками культурного события станут театры России, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона, который стартует 14 сентября в Мурманске, не конкурсный. По словам организаторов, главные задачи события – культурный диалог, наслаждение искусством и, конечно, общение. Профессиональные и непрофессиональные труппы покажут свои лучшие постановки. Всего на фестиваль приехали 15 коллективов.

«И не только театры Баренц-региона будут присутствовать, но и Вологодский театр кукол, и Псковский театр кукол, и даже из Мытищ из Подмосковья приедет театр», - сообщил Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол.

Спектакли, которые покажут театры Норвегии, Финяндии и Швеции, будут идти без синхронного перевода. Зрителям заранее расскажут, о чём идёт речь. Но организаторы заверяют: от этого постановка не станет менее интересной.

«Очень специфическое искусство, вот такое точечное, направленное, прежде всего, на детей, - поясняет Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области. - Причём на детей, начиная с двух лет, то есть на тех маленьких жителей, которые только входят в жизнь. Они через восприятие искусства театров кукол воспринимают жизнь, независимо от того, где ребёнок живёт: в Мурманске, в Рованиеми, в Лулио или в Будё».

На фестивале будет интересно не только маленьким северянам, но и взрослым. Некоторые постановки рассчитаны на более взрослого и опытного зрителя.

«Мурманский зритель очень ждёт спектакли для взрослых и любит их, потому что у нашего театра большая история постановки спектаклей для взрослых», - отмечает Наталья Петрунина, актриса Мурманского областного театра кукол, заслуженная артистка РФ.

Фестиваль будет проводиться на 4-х площадках: в областном театре кукол, в детской театральной школе, в зрительном зале областной детско-юношеской библиотеки и даже в филармонии, где состоится спектакль «Голоса Катарины» под аккомпанемент органа.