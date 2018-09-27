В Мурманске покажут скандинавское кино – для думающего зрителя

Единственный показ альманаха короткометражных фильмов Международного кинофестиваля в Тромсё пройдёт в кинотеатре «Мурманск» 28 сентября. После просмотра кинолент зрители смогут пообщаться с режиссёром. Фестивальный показ киноальманаха запланирован в десяти городах России.

«По ком звонит колокол?». Взглянуть на этот вопрос по-новому и получить свой ответ задумали авторы четырёх скандинавских короткометражек. Из двухсот киноработ, отправленных на крупнейший кинофестиваль в Норвегии, к показу в России выбраны четыре. Это короткометражные ленты скандинавских режиссеров. За считанные минуты авторы постарались максимально выразить переживания людей.

- Мне интересно многоплановое и глубокое кино, где нужно понять переживания другого человека, - говорит Али Парандиан, режиссёр (Норвегия). - Сквозь его судьбу показать судьбы других людей, их взаимосвязь. Эти фильмы, может быть, не такие весёлые, но они для думающего зрителя. И мне это по душе.

В альманах фильмов этого года вошли три игровые и один документальный фильм. Их уже посмотрели в восьми городах России, теперь очередь за Мурманском. Показ в Санкт-Петербурге будет завершающим в российском туре.

Программу игрового и документальных короткометражного кино под названием «Фильмы с севера» называют визитной карточкой скандинавского кинематографа. В альманах «По ком звонит колокол» вошли четыре картины: «Мобильник», рассказывающий о переживаниях молодого сирийского беженца, живущего в распределителе в Северной Норвегии; «Соседи» - в центре Осло, спустя месяц после смерти в своей квартире, была найдена женщина. Автор фильма пытается рассказать о ней – о человеке, которого никто не знал; «Человек не остров» - к трём норвежцам на отдыхе присоединяется человек, называющий себя Иисусом. Он говорит о толерантности, примирении и братстве. И фильм-карикатура шведского режиссера «Комитет», в котором повествуется о скандинавской демократии.