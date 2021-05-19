День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.05.21 19:30
В Мурманске полицейские обнаружили и закрыли наркопритон
По версии органов правопорядка, 37-летняя неработающая жительница Мурманска организовала и содержала в квартире наркопритон. Женщина, сама употребляющая запрещенные вещества, продавала их наркозависимым и разрешала таким гражданам «ловить кайф» у себя дома.
При досмотре полицейские изъяли шприцы и другие предметы для приготовления и потребления запрещенных веществ. В отношении ранее несудимой мурманчанки возбуждены уголовные дела. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
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