В Мурманске полицейские оперативно раскрыли кражу автомобиля

Житель областного центра украл транспортное средство, чтобы использовать его запчасти для своей машины.

В полицию обратился собственник похищенной легковушки, которую он приобрёл для восстановления. Следственно-оперативная группа по записям с камер видеонаблюдения установила личность подозреваемого.

Задержанный тайно вывез бесхозный, по его мнению, автомобиль, чтобы использовать запчасти от него для своей личной машины такой же марки. Причём для похищения мужчина вызвал эвакуатор.

Злоумышленник, находясь в отделе полиции, признался в содеянном. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.