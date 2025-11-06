В Мурманске полицейские пресекли нелегальную продажу спиртного недалеко от детской площадки

Из незаконного оборота было изъято свыше 600 литров продукции.

В торговой точке в Первомайском районе областного центра правоохранители зафиксировали факт реализации алкоголя без обязательных сопроводительных документов. Кроме того, удалось выяснить, что данный объект размещён в менее чем 50 метрах от детской площадки.

В отношении организации были возбуждены дела об административных правонарушениях. Санкции предусматривают наложение штрафа на юридических лиц от 1 млн 500 тысяч рублей с конфискацией изъятого алкоголя.

Сотрудники полиции продолжают системную работу по выявлению и пресечению подобных правонарушений.