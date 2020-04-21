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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.04.20 19:30

В Мурманске полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении

Утром на остановке на улице Гагарина они пытались ограбить двух женщин-кондукторов. 

Одна из пострадавших, 34-летняя женщина, рассказала, что рано утром она с коллегой ждала служебный автобус. В это время к северянкам подошли двое мужчин. Сначала они попросили закурить, а затем, убедившись, что свидетелей на улице нет, попытались ограбить женщин. Один из нападавших достал нож, а второй газовый баллончик. У пострадавших они потребовали деньги и мобильные телефоны.

Одна из мурманчанок вырвалась и выбежала на дорогу, стала звать на помощь. Чуть позже, когда злоумышленники отвлеклись, вырваться удалось и второй женщине.

В это время на крики пострадавших стали подбегать прохожие. Они спугнули налётчиков и те скрылись. Однако женщины хорошо запомнили лицо одного из них и смогли составить фоторобот. По нему подозреваемого и нашли. Им оказался 65-летний неоднократно судимый мужчина.

Валерия Филиппова, начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области: «На следующий день был задержан второй злоумышленник, ранее несудимый молодой человек, который держал в момент нападения газовый баллончик. По факту  возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкциями этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сейчас подозреваемые дают признательные показания».

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