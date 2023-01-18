День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.01.23 19:30
В Мурманске полицейские задержали двух северян, подозреваемых в обороте наркотиков
Молодые люди выращивали коноплю в квартире, где была оборудована теплица.
Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов были изъяты 125 кустов конопли, осветительные приборы, обогреватели, вентиляторы, розетки с таймером, элементы вентиляции и иное оборудование.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Максимальный срок лишения свободы, который грозит незаконным «садоводам», 8 лет. Расследование продолжается.
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Последние комментарии
niknik76876
17.01.23 23:11
Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
Комментарий к новости:Численность Вооруженных Сил России увеличат до 1,5 миллиона человек
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
Комментарий к новости:Скотча нет, посылки почта не принимает
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