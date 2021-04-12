В Мурманске полицейские закрыли бордель, которым управляла 46-летняя северянка

Расследование уголовного дела в отношении обвиняемой уже окончено.

Полицейские установили, что подозреваемая искала девушек для предоставления ими интимных услуг за деньги. Информацию о своём публичном доме она распространяла через интернет и лично принимала заказы от клиентов.

Местом встреч были как свои квартиры, так и съёмное жилье. Также любовными утехами «ночные бабочки» занимались в банях и саунах Мурманска.

По версии органа дознания, незаконный бизнес северянки действовал 8 месяцев, за это время она заработала несколько миллионов рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь сутенерше грозит до 5 лет лишения свободы.