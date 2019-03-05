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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.03.19 19:30

В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый, устроивший стрельбу в одном из городских баров

В дежурную часть отдела полиции города Мурманска поступило сообщение о том, что в помещении бара на проспекте Героев-североморцев между мужчинами произошёл конфликт, во время которого неизвестный произвёл выстрел из пистолета в одного из посетителей.

После нападения стрелок с места происшествия скрылся. Пострадавшего с проникающим пулевым ранением головы госпитализировали в медицинское учреждение.

Во время оперативно-разыскных мероприятий оперативниками подозреваемый  был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее несудимый 19-летний житель Мурманска. У молодого человека изъят пневматический пистолет. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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