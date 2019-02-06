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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.02.19 19:30

В Мурманске полицейскими задержан уличный грабитель

57-летний житель Мурманска обратился в полицию, где сообщил, что его ограбили. Пострадавший рассказал стражам порядка, что в торговом центре на улице Героев Рыбачьего к нему обратился незнакомый мужчина, который попросил небольшую сумму денег. Северянин отказал в просьбе незнакомцу. Выходя из магазина, потерпевший снова увидел «нуждающегося в финансовой помощи», который уже с помощью применения насилия отрыто похитил принадлежащий ему портмоне, с находящимися в нём документами и денежными средствами.

Сотрудники УМВД установили личность нападавшего и задержали его по месту его жительства. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений и незаконный оборот наркотических средств 48-летний житель Мурманска, который рассказал, что потратил похищенные деньги, а документы из кошелька отдал администратору в магазине.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

 

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