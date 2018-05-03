В Мурманске полным ходом идёт подготовка к празднованию Дня Победы

На улицах устанавливают полюбившиеся горожанам световые и декоративные конструкции.

Всего в Мурманске будет установлено около 30 различных инсталляций, посвященных Великой Отечественной войне. Их расположат по всему городу, самые масштабные появятся в центре Мурманска и на пути следования к памятнику Алёше. По ходу традиционного шествия вдоль дороги установят тематическими праздничными билборды, главные проспекты украсят тематическими праздничными баннерами. Однако, никакими новыми городскими украшениями в этом году мурманчане полюбоваться не смогут.

- У нас много композиций, которые были приобретены прошлый год, - отмечает Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». – Мы провели обновление их, покраску, чистку. К 9 мая всё успеем. Новых композиций в этом году нет, потому что боимся, что это уже перебор будет. Будем думать на следующий год, чтобы что-то было и новенькое и интересное.