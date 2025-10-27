В Мурманске пополнились ряды кадет УФСИН России

Ученики профильных школьных классов произнесли свои первые торжественные клятвы.

В актовом зале пятой мурманской школы состоялась торжественная церемония. Здесь ученики профильного 10-го класса Управления Федеральной службы исполнения наказания приняли свою первую в жизни официальную клятву кадета.

Кирилл Булганин, ученик 11 класса: «Это особенный праздник для ребят».

Несмотря на всю серьёзность выбранного профиля, среди кадет немало девушек.

Софья Ковинова, ученица 10 класса: «Для меня это очень важно, я хочу связать свою жизнь со службой в УФСИН, очень люблю собак».

Со значимым событием учеников поздравил начальник регионального ведомства Сергей Бондарь.

Этот класс - уже четвёртый по счёту в истории сотрудничества школы и регионального УФСИН.

Ирина Ускова, директор МБОУ СОШ №5 г. Мурманска: «Мы имеем возможность выбрать ребят дисциплинированных, осознанных, потом направить их в профильные вузы».

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Профильные классы дают не только знания, но и дополнительные возможности, создают жизненную наполненность у молодых северян».

Теперь у этих юношей и девушек начинается новый, ответственный этап в жизни. Их ждут не только школьные предметы, но также спецдисциплины, строевая подготовка и изучение истории ведомства.