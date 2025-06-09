В Мурманске пора наслаждаться летом

Мурманск - прекрасный и цветущий. Озеленительная кампания в этом году станет рекордной и затронет 73 общественные территории, на которых высадят 167 тысяч растений. Например, на площади около Семёновского озера скоро расцветут тюльпаны. А зимой на этом месте устанавливают новогоднюю ёлку и проводят праздники.

На севере почти не чувствуется межсезонье. В Мурманске зима, по ощущениям многих, резко переходит в лето. На положительные изменения погоды нужно реагировать так же без раздумий, скидывать пуховик и, если позволяет работа, бежать ловить солнечные лучи, ведь через час погода может сильно испортиться.

Мурманск преобразился в последнее время, строительство идёт, красота такая. Чувствуется, что следят за обстановкой в городе. Новых парков очень много открыли, много пешеходных дорожек.

Мурманск - прекрасный и цветущий. Озеленительная кампания в этом году станет рекордной и затронет 73 общественные территории, на которых высадят 167 тысяч растений. Например, на площади около Семёновского озера скоро расцветут тюльпаны. А зимой на этом месте устанавливают новогоднюю ёлку и проводят праздники.

Сейчас цветами здесь наслаждаются даже братья наши меньшие.

Однако, не всем такая красота по душе.

Но не все северяне готовы любоваться такой красотой. Они цветы срезают и несут в свои дома. Но зачастую другие мурманчане просто с ними фотографируются и наслаждаются запахом тюльпанов.

Вандалы - большая проблема всего благоустройства, вред живым композициям наносят как взрослые, желающие поживиться, принести бесплатный букетик любимой, так и озорные дети, которым родители плохо объяснили, как правильно себя вести в общественных местах.

Бывали случаи, когда хулиганы портили фонтан, ремонт которого так же влетал в копеечку бюджету города. Речь идёт о конструкции в центре города, сквере на улице Пушкинской. Сюда приходят с разными целями: обсудить последние новости, почитать книжку в погожий денёк и даже отметить день рождения…

Туристов дождиком не испугать, ведь за тысячи километров они едут к нам кто-то ради полярного дня и природы Заполярья, а кто-то ради достопримечательностей, которых и в Мурманске, и в его окрестностях немало.