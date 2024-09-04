В Мурманске после капитального ремонта открыли Детскую художественную школу на улице Полярной Дивизии

Масштабная реконструкция дала и объекту, и учреждению новую жизнь.

С 1966 года Детская художественная школа Мурманска постоянно меняла своё местоположение. Но было принято решение прекратить переезды и перенести учреждение в отреставрированное здание на улице Полярной Дивизии.

Марина Нелюбина, директор Детской художественной школы Мурманска: «Мы наконец-то получили это просторное и великолепное здание, в котором совершенно гармонично сочетаются и традиционные наши классы, и всё-таки мы немножко идём в ногу со временем. У нас появились новые программы».

Действительно, помимо занятий живописью в новой школе открыты классы для уроков по печатной графике, скульптуре и керамике, графическому дизайну и истории искусства. Также есть библиотека, выставочный зал с помещением для хранения картин, конференц-зал.

В школе работают 22 преподавателя, 7 из которых члены Союза художников России.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Здесь учатся 500 детей, но дополнительно я принял решение, что здесь будут специальные курсы и возможности себя реализовать для старшего поколения. Полдня детки в школе, а чтобы это всё работало, и прекрасные условия были реализованы, чтобы старшее поколение могли тоже себя реализовать, чтобы наши люди, которые вложили силы и душу в развитие области, имели отдушину в виде освоения нового навыка. Отдельный проект мы запустим здесь для семей участников СВО, чтобы они могли себя реализовать. Плюс, ребята, которые приходят с фронта, могли посетить мастер-классы и прийти на них с семьями».

В здании полностью заменены коммуникации и перекрытия, отремонтированы кровля и внутренние помещения, восстановлена колоннада на крыльце главного входа, установлен лифт для маломобильных групп населения. Прилегающая территория благоустроена, а фасад утеплён.

Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Культура» и губернаторского плана «На Севере – жить».